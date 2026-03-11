Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
33.20CHF
-0.20CHF
-0.60 %
11.03.2026
SWX
12.03.2026 07:41:30
Porsche vz Underweight
Porsche vz.
33.27 CHF -1.88%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Bis zum Kapitalmarkttag des Autobauers im dritten Quartal gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Henning Cosman am Mittwochabend. Das Schlussquartal 2025 sei "ein bisschen schwach" gewesen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Underweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
37.61 €
|
Abst. Kursziel*:
6.35%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
36.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.46%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
