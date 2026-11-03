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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

41.78
CHF
-0.03
CHF
-0.07 %
09:31:21
SWX
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03.11.2026 07:44:24

Porsche vz Hold

Porsche vz.
41.94 CHF -2.14%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Sportwagenbauers für das dritte Quartal seien von den angekündigten Belastungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung beeinträchtigt worden, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Margen im nahezu zweistelligen Prozentbereich bei einem niedrigem Absatzvolumen stützten jedoch den mittelfristigen Erholungsplan. Zudem seien Cashflow und Liquidität nach wie vor stark./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
45.97 € 		Abst. Kursziel*:
0.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
45.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.22%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
27.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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