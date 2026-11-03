Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Sportwagenbauers für das dritte Quartal seien von den angekündigten Belastungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung beeinträchtigt worden, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Margen im nahezu zweistelligen Prozentbereich bei einem niedrigem Absatzvolumen stützten jedoch den mittelfristigen Erholungsplan. Zudem seien Cashflow und Liquidität nach wie vor stark./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45.97 €
|
Abst. Kursziel*:
0.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
45.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.22%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
02.11.26
|MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|
Jefferies & Company Inc.
Fresenius Medical Care Underperform
|08:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral
|08:37
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|08:35
|
UBS AG
Apple Neutral
|08:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Zalando Neutral
|08:21
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|08:00
|
Jefferies & Company Inc.
Zalando Buy