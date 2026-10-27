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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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27.10.2026 08:07:11

Porsche vz Overweight

Porsche vz.
39.25 CHF 2.30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Porsche vz.-Kurs >5
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.51 € 		Abst. Kursziel*:
17.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.73%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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