Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
38.82CHF
1.46CHF
3.91 %
09:05:56
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27.10.2026 08:07:11
Porsche vz Overweight
Porsche vz.
39.25 CHF 2.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.51 €
|
Abst. Kursziel*:
17.62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.73%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG systematically implements its strategic realignment: robust results and cashflow, outlook remains stable (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Ergebnisse und Cashflow robust, Ausblick stabil (EQS Group)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
26.10.26
|MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
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|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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