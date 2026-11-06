Schwacher Handel: Das macht der MDAX mittags

Um 12:08 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1.19 Prozent tiefer bei 30’524.74 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 349.470 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.729 Prozent auf 30’666.41 Punkte an der Kurstafel, nach 30’891.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’870.25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’441.12 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0.121 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der MDAX 30’543.27 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der MDAX mit 32’431.12 Punkten berechnet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 28’959.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1.47 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4.42 Prozent auf 30.21 EUR), LANXESS (+ 2.55 Prozent auf 13.29 EUR), Aroundtown SA (+ 2.29) Prozent auf 1.66 EUR), Siltronic (+ 2.19 Prozent auf 51.30 EUR) und Lufthansa (+ 1.39 Prozent auf 8.30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-5.26 Prozent auf 78.24 EUR), RTL (-3.99 Prozent auf 32.50 EUR), Talanx (-3.34 Prozent auf 130.20 EUR), AUTO1 (-3.31 Prozent auf 18.09 EUR) und RATIONAL (-3.02 Prozent auf 627.00 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’647’069 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41.601 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch