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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

39.43
CHF
2.07
CHF
5.54 %
12:41:56
SWX
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27.10.2026 09:59:39

Porsche vz Hold

Porsche vz.
39.74 CHF 3.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. "Keine negativen Nachrichten sind gute Nachrichten", überschrieb Philippe Houchois am Dienstag seinen Kommentar zum Quartalsbericht des Sportwagenbauers. Die bereinigte Konzernmarge liege über seiner Schätzung. Der Barmittelzufluss überrasche ebenfalls positiv. Er sei vom Wegfall von Zahlungen an Audi in diesem Zeitraum begünstigt worden. Für die Konsensschätzungen sieht Houchois nur geringe Risiken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42.51 € 		Abst. Kursziel*:
10.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
43.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.23%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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