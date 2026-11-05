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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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05.11.2026 18:36:08

Porsche vz Market-Perform

Porsche vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Harry Martin lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der er auch Renault, Ferrari und Volkswagen wieder aufnahm, die langfristige Ausrichtung des Sportwagenbauers unter dem neuen Chef Michael Leiters. Die vollen positiven Effekte davon dürften jedoch erst mit einiger Zeitverzögerung eintreten. Kurzfristig könne der Prozess weiterhin schmerzhaft sein./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
47.10 € 		Abst. Kursziel*:
-6.58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.32%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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18:36 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
03.11.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
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