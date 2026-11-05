NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Harry Martin lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der er auch Renault, Ferrari und Volkswagen wieder aufnahm, die langfristige Ausrichtung des Sportwagenbauers unter dem neuen Chef Michael Leiters. Die vollen positiven Effekte davon dürften jedoch erst mit einiger Zeitverzögerung eintreten. Kurzfristig könne der Prozess weiterhin schmerzhaft sein./tih/he;