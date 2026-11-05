SAF-HOLLAND 19.94 CHF 3.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal überzeugt, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine attraktive Bewertung der Papiere bringe weiteres Aufwärtspotenzial mit sich./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.