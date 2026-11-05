SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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06.11.2026 14:45:37
SAF-HOLLAND SE Kaufen
SAF-HOLLAND
19.94 CHF 3.64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal überzeugt, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine attraktive Bewertung der Papiere bringe weiteres Aufwärtspotenzial mit sich./rob/tih/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
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Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
20.95 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
21.70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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