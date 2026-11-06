MDAX 252367 / DE0008467416
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06.11.2026 15:58:16
Schwacher Handel: MDAX verliert nachmittags
Der MDAX erleidet aktuell Verluste.
Um 15:40 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0.96 Prozent auf 30’594.47 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 349.470 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.729 Prozent auf 30’666.41 Punkte an der Kurstafel, nach 30’891.56 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 30’870.25 Punkte, das Tagestief hingegen 30’408.83 Zähler.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0.350 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der MDAX bei 30’543.27 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 32’431.12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der MDAX bei 28’959.63 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.24 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4.46 Prozent auf 30.22 EUR), Nordex (+ 3.32 Prozent auf 42.30 EUR), Siltronic (+ 2.59 Prozent auf 51.50 EUR), Lufthansa (+ 2.34 Prozent auf 8.38 EUR) und LANXESS (+ 2.31 Prozent auf 13.26 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-6.78 Prozent auf 76.98 EUR), RATIONAL (-3.71 Prozent auf 622.50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.56 Prozent auf 78.50 EUR), RTL (-3.40 Prozent auf 32.70 EUR) und Talanx (-3.34 Prozent auf 130.20 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’394’030 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 41.601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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