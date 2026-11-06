S&P 500-Papier News B-Aktie: Die News B-Dividende im Detail

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier News B am 05.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0.20 USD vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 204.00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die News B-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10.27 Prozent erhöht.

Veränderung der News B-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete die News B-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 28.97 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des News B-Papiers 0.71 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0.58 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von News B via NASDAQ 1.72 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 4.21 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie News B

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.20 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0.70 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel News B

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens News B beläuft sich aktuell auf 18.016 Mrd. USD. Dividenden-Aktie News B verfügt über ein KGV von aktuell 27.35. 2026 setzte News B 9.028 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1.03 USD.

Redaktion finanzen.ch