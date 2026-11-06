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Kaufempfehlungen KW 45 06.11.2026 12:28:48

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

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    Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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    Short 15’649.11 13.80 S9BVAU
    Short 16’274.72 8.75 SDBM5U
    SMI-Kurs: 14’615.63 06.11.2026 12:38:41
    Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
    Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
    Long 13’154.91 8.91 S5BOUU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

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    07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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