MDAX 252367 / DE0008467416
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06.11.2026 09:28:19
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten
Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.
Am Freitag fällt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1.35 Prozent auf 30’474.51 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 349.470 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.729 Prozent schwächer bei 30’666.41 Punkten in den Freitagshandel, nach 30’891.56 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30’441.12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’666.72 Punkten lag.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.043 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’543.27 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 32’431.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der MDAX mit 28’959.63 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.63 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1.21 Prozent auf 29.28 EUR), freenet (+ 1.12 Prozent auf 23.50 EUR), Lufthansa (+ 0.78 Prozent auf 8.25 EUR), Nemetschek SE (+ 0.66 Prozent auf 68.45 EUR) und Aroundtown SA (+ 0.31 Prozent auf 1.62 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HENSOLDT (-4.17 Prozent auf 79.14 EUR), DEUTZ (-3.89 Prozent auf 9.13 EUR), RATIONAL (-3.56 Prozent auf 623.50 EUR), TRATON (-2.89 Prozent auf 32.96 EUR) und AUTO1 (-2.89 Prozent auf 18.17 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 392’062 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41.601 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf
Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.47 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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