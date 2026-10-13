Porsche vz. 38.72 CHF -1.25% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor den am 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Nachfrage nach den margenstärkeren GTS-, Turbo- und GT-Modellen dürfte stark geblieben sein und dazu beigetragen haben, dass die Umsätze des Sportwagenbauers deutlich weniger stark gesunken seien als die Absatzmengen, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:31 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.