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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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13.10.2026 14:47:59

Porsche vz Buy

Porsche vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor den am 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Nachfrage nach den margenstärkeren GTS-, Turbo- und GT-Modellen dürfte stark geblieben sein und dazu beigetragen haben, dass die Umsätze des Sportwagenbauers deutlich weniger stark gesunken seien als die Absatzmengen, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:31 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.40 € 		Abst. Kursziel*:
32.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
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14:47 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
09.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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