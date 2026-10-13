Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor den am 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Nachfrage nach den margenstärkeren GTS-, Turbo- und GT-Modellen dürfte stark geblieben sein und dazu beigetragen haben, dass die Umsätze des Sportwagenbauers deutlich weniger stark gesunken seien als die Absatzmengen, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:31 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.40 €
|
Abst. Kursziel*:
32.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.31%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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