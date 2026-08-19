Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet bleibt vor allem angesichts der schleppenden Margenerholung skeptisch, wie er am Mittwoch schrieb. Im zweiten Quartal hätten die Zuffenhausener aber vom gutem Modellmix sowie der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Produktstrategie profitiert./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Verkaufen
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Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
44.05 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
44.17 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Punzet
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KGV*:
-
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