S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel News am 05.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0.20 USD je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 204.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 10.27 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte das News-Papier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 26.48 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite der News-Aktie 0.81 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.67 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von News via NASDAQ 22.25 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 32.46 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von News

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0.20 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0.76 Prozent absinken.

Grunddaten der News-Aktie

News ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 16.489 Mrd. USD. Das News-KGV beträgt aktuell 24.20. Im Jahr 2026 erwirtschaftete News einen Umsatz von 9.028 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1.03 USD.

Redaktion finanzen.ch