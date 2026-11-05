MDAX 252367 / DE0008467416
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05.11.2026 17:58:14
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
Heute zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 1.00 Prozent tiefer bei 30’866.26 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 344.186 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.449 Prozent auf 31’318.35 Punkte an der Kurstafel, nach 31’178.27 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30’708.27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31’613.24 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1.24 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bewegte sich der MDAX bei 30’426.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der MDAX auf 32’426.33 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 29’374.55 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.366 Prozent abwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 5.97 Prozent auf 12.96 EUR), RTL (+ 2.89 Prozent auf 33.85 EUR), K+S (+ 2.85 Prozent auf 13.35 EUR), TRATON (+ 2.79 Prozent auf 33.94 EUR) und Bechtle (+ 1.95 Prozent auf 34.54 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-12.31 Prozent auf 50.20 EUR), Nemetschek SE (-10.17 Prozent auf 68.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.98 Prozent auf 44.40 EUR), AIXTRON SE (-9.82 Prozent auf 28.93 EUR) und JENOPTIK (-6.67 Prozent auf 35.00 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’557’322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.097 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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