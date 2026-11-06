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06.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag im Minusbereich
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 46,44 EUR.
Die Porsche vz-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 46,44 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'710 Punkten liegt. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,19 EUR ab. Bei 46,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57'904 Porsche vz-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 8,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,30 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Am 27.10.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -7,51 Prozent verringert.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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