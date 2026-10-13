Porsche vz. 38.51 CHF -1.79% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der seit Jahresbeginn laufende Trend sinkender Absatzvolumina bei gleichzeitig soliden Umsätzen setze sich fort, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze des Autobauers profitierten von einem günstigen Absatzmix bei gleichzeitiger Preissetzungsmacht./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.