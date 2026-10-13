Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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13.10.2026 16:59:20
Porsche vz Overweight
Porsche vz.
38.51 CHF -1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der seit Jahresbeginn laufende Trend sinkender Absatzvolumina bei gleichzeitig soliden Umsätzen setze sich fort, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze des Autobauers profitierten von einem günstigen Absatzmix bei gleichzeitiger Preissetzungsmacht./rob/bek/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.40 €
|
Abst. Kursziel*:
20.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.71%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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