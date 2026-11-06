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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Uber-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Uber-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 92.12 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.855 Uber-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 746.63 USD, da sich der Wert eines Uber-Anteils am 05.11.2026 auf 68.78 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25.34 Prozent vermindert.
Uber war somit zuletzt am Markt 142.32 Mrd. USD wert. Am 10.05.2019 wurden Uber-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Uber-Papiers lag damals bei 42.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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