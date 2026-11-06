SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt

US 1 List bündelt ausgewählte Aktien mit positiver Analysteneinschätzung

Quartalszahlen und Kursziele unterstreichen die hohen Wachstumserwartungen

Hohe Investitionen und eine mögliche Tesla-Fusion bergen zusätzliche Unsicherheiten

Bank of America Securities hat SpaceX in ihre "US 1 List" der bevorzugten Anlageideen aufgenommen, wie die Bank in einer Research-Note vergangenen Dienstag mitteilte. Die Aktie schloss zuletzt an der NASDAQ mit einem Minus von 3,81 Prozent bei 135,92 US-Dollar und liegt und damit wieder knapp über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar (Stand: 4. November 2026).

Was die US 1 List bedeutet

Die US 1 List bündelt ausgewählte Aktien, die Bank of America Securities innerhalb ihres mit „Buy“ bewerteten Anlageuniversums besonders positiv einschätzt. Die Auswahl soll Anlegern besonders aussichtsreiche Anlageideen aufzeigen, ist aber keine Garantie für eine überdurchschnittliche Rendite. Mit SpaceX kam auch Fox Corp. hinzu, RenaissanceRe verliess die Liste. Die Buy-Einstufung für RenaissanceRe blieb bestehen, die Änderung ist also kein Downgrade.

Eine konkrete Begründung für die Aufnahme von SpaceX nennt die Bank nicht. Unabhängig von der Aufnahme in die US 1 List verwies Bank of America auf berichtete Pläne von SpaceX, Zugang zu mehr als 80'000 Mobilfunkstandorten in den USA zu sichern und ein landesweites Netz aufzubauen. Für die Funkzugangsnetz-Ausrüstung veranschlagt die Bank rund 75'000 US-Dollar je Standort, was einem potenziellen Gesamtvolumen von etwa 6 Milliarden US-Dollar entspricht. Davon könnten die Netzwerkausrüster Nokia und Ericsson profitieren. Ob diese Analyse ausschlaggebend für die Aufnahme in die Liste war, ist öffentlich nicht belegt. Für Anleger zählt, was das Unternehmen selbst liefert.

SpaceX-Zahlen tragen die Wachstumsstory

SpaceX meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um 161 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Nettogewinn erreichte 4,4 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Nettoverlust von 1,1 Milliarden US-Dollar angefallen war. Das Segment Super Intelligence entwickelte sich zur grössten Umsatzquelle und überholte damit Connectivity.

Dem hohen Wachstum stehen erhebliche Investitionen gegenüber: Im dritten Quartal beliefen sich die Investitionsausgaben auf 19,6 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal stellte das Management 35 bis 40 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Finanzierung und die Auswirkungen auf den Cashflow bleiben damit wichtige Beobachtungspunkte. SpaceX betonte zugleich das Ziel, eine solide Bonität und den Investment-Grade-Status zu erhalten.

Die Zahlen belegen also ein enormes Tempo, die Kapitalintensität bleibt aber der zentrale Prüfpunkt für die Bewertung.

Analysten sehen deutlich höhere Ziele

Das Analystenbild ist gemäss Daten von TipRanks klar positiv: Von 35 Analysten stufen 29 mit Buy, fünf mit Hold und einer mit Sell ein, das mittlere Kursziel liegt bei 250,34 US-Dollar. Die Spanne reicht von 140 bis 500 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs von Montag von 136,37 US-Dollar liegt der Mittelwert damit deutlich höher.

JPMorgan hob am 21. Oktober das Kursziel nach den Zahlen von 240 auf 500 US-Dollar an und bestätigte Overweight, Analyst Doug Anmuth sieht Super Intelligence als wichtigsten Wachstumstreiber. Barclays erhöhte einen Tag später auf 300 US-Dollar bei Buy. Bernstein hob am 26. Oktober das Kursziel von 248 auf 268 US-Dollar an, bestätigte Outperform und erwartet für 2028 einen Umsatz von 424 Milliarden US-Dollar.

Die Liste steht neben diesen Einzelstimmen, ohne sie zu ergänzen. Die überwiegend positiven Analystenurteile beruhen auf Erwartungen an die künftige Geschäftsentwicklung. Ob SpaceX diese erfüllt, muss sich erst noch zeigen.

Tesla-Fusion und Risiken bleiben offen

Elon Musk bestätigte in der Telefonkonferenz, dass bei SpaceX und Tesla Sonderausschüsse unabhängiger Direktoren einen möglichen Zusammenschluss prüfen. Über die Konditionen wurde bislang keine Einigung erzielt; eine Fusion ist nicht sicher. Auf Tesla-Seite wäre nach den bisherigen Angaben die Zustimmung von 50 Prozent aller ausstehenden Aktien erforderlich.

Hinzu kommt die ambitionierte Perspektive von Musk: In der Telefonkonferenz stellte er bis Ende 2027 einen annualisierten wiederkehrenden Umsatz von 500 Milliarden bis einer Billion US-Dollar in Aussicht. Das ist ein Unternehmensziel, keine formale Prognose.

Für die Aktie bedeutet das: Der Listenplatz trifft auf ein Unternehmen, dessen Bewertung stark von zukünftigen Wachstumserwartungen und strategischen Entscheidungen Elon Musks abhängt. Seine besondere Stellung in der Stimmrechtsstruktur ist dabei ein zusätzlicher Faktor für Anleger.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.