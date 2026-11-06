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06.11.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 46,53 EUR ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 46,53 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'893 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 46,44 EUR. Mit einem Wert von 46,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 5'720 Aktien.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 8,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Am 27.10.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 EUR je Aktie gewesen. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2027 gerechnet.
In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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