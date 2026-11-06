Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Update zum dritten Quartal sei beeindruckend gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ihn war dies eine Erinnerung daran, dass es am aktuellen Abschneiden des Pharmakonzerns nichts zu bemängeln gebe. Zukäufe seien notwendig, um eigen Lücken im Forschungs- und Entwicklungsbereich zu schließen. Das Management habe signalisiert, dass Abschlüsse kurz bevor stünden./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.45 €
|
Abst. Kursziel*:
15.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.33%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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|Sanofi Buy
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|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75.27
|-0.21%
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