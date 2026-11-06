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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

75.35
CHF
-0.08
CHF
-0.11 %
16:04:20
SWX
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06.11.2026 14:23:35

Sanofi Buy

Sanofi
76.18 CHF -1.63%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Update zum dritten Quartal sei beeindruckend gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ihn war dies eine Erinnerung daran, dass es am aktuellen Abschneiden des Pharmakonzerns nichts zu bemängeln gebe. Zukäufe seien notwendig, um eigen Lücken im Forschungs- und Entwicklungsbereich zu schließen. Das Management habe signalisiert, dass Abschlüsse kurz bevor stünden./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.45 € 		Abst. Kursziel*:
15.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.33%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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