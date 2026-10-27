Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
39.67CHF
2.31CHF
6.18 %
13:50:16
SWX
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27.10.2026 12:33:04
Porsche vz Sector Perform
Porsche vz.
39.79 CHF 3.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Sportwagenbauer halte an seinem Ausblick für 2026 fest, was dafür spreche, dass die Zahlen für das vierte Quartal über den Konsensprognosen liegen dürften, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/edh/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
43.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.36%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
43.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.30%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag höher (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG setzt strategische Neuausrichtung konsequent um: Ergebnisse und Cashflow robust, Ausblick stabil (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG systematically implements its strategic realignment: robust results and cashflow, outlook remains stable (EQS Group)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagnachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Porsche vz. Sector Perform