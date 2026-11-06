Engie 21.93 CHF -0.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Engie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen hätten im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der französische Energiekonzern sei auf dem Weg, das obere Ende der Jahreszielspanne zu erreichen. Er sieht viel Luft nach oben für das obere Ende der mittelfristigen Prognosespanne./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.