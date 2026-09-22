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22.09.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Dienstagvormittag ein

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Dienstagvormittag ein

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 116,02 CHF.

Novartis
116.14 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 116,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 115,58 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 115,58 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 73'594 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,68 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,36 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,80 CHF. Abschläge von 16,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,41 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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