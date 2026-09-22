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So viel hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Cardano-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

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Gestern vor 1 Jahr war ein Cardano 0.8852 USD wert. Bei einem ADA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11’296.97 Cardano in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Cardano am 21.09.2026 auf 0.2442 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’758.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72.42 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.1434 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 0.8717 USD.

Redaktion finanzen.net

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