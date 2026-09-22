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22.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag nahezu unverändert

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag nahezu unverändert

Die Aktie von Novartis zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 116,06 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Novartis
116.21 CHF -0.17%
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Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 116,06 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'997 Punkten notiert. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,40 CHF an. Die Novartis-Aktie sank bis auf 115,58 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,58 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 517'597 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 132,68 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 96,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,41 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,81 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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