Stellar: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0.3805 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 262.84 Stellar im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 56.50 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.09.2026 auf 0.2150 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 43.50 Prozent vermindert.

Am 22.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1435 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 0.4087 USD.

Redaktion finanzen.net