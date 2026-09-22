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STOXX 50-Performance 22.09.2026 12:26:18

Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich

Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich

Der STOXX 50 verbucht aktuell Zuwächse.

ABB
83.18 CHF 1.05%
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Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.27 Prozent stärker bei 5’379.74 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.151 Prozent stärker bei 5’373.27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’365.18 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’337.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5’380.67 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’489.17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’353.11 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 4’595.59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8.52 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2.22 Prozent auf 172.90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.68 Prozent auf 83.52 CHF), Siemens Energy (+ 1.68 Prozent auf 145.56 EUR), SAP SE (+ 1.36 Prozent auf 185.34 EUR) und Siemens (+ 1.32 Prozent auf 277.10 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-2.37 Prozent auf 5.30 GBP), Allianz (-1.93 Prozent auf 436.50 EUR), Enel (-1.36 Prozent auf 8.87 EUR), Zurich Insurance (-1.20 Prozent auf 594.20 CHF) und GSK (-1.18 Prozent auf 18.89 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 7’755’981 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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