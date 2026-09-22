ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50-Performance
|
22.09.2026 12:26:18
Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich
Der STOXX 50 verbucht aktuell Zuwächse.
Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.27 Prozent stärker bei 5’379.74 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.151 Prozent stärker bei 5’373.27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’365.18 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’337.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5’380.67 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’489.17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’353.11 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 4’595.59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8.52 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2.22 Prozent auf 172.90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.68 Prozent auf 83.52 CHF), Siemens Energy (+ 1.68 Prozent auf 145.56 EUR), SAP SE (+ 1.36 Prozent auf 185.34 EUR) und Siemens (+ 1.32 Prozent auf 277.10 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-2.37 Prozent auf 5.30 GBP), Allianz (-1.93 Prozent auf 436.50 EUR), Enel (-1.36 Prozent auf 8.87 EUR), Zurich Insurance (-1.20 Prozent auf 594.20 CHF) und GSK (-1.18 Prozent auf 18.89 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 7’755’981 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Siemens Aktie News: Siemens legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’374.26
|0.17%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.