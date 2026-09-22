Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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22.09.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 115,62 CHF ab.
Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 115,62 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'958 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 114,86 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,58 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'156'192 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 25.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 19,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,41 USD je Novartis-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,81 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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