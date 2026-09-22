STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Um 09:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.02 Prozent tiefer bei 5’363.90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.151 Prozent stärker bei 5’373.27 Punkten, nach 5’365.18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’362.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’377.88 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5’489.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’353.11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’595.59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.20 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 1.39 Prozent auf 42.24 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.14 Prozent auf 83.08 CHF), AstraZeneca (+ 0.67 Prozent auf 126.44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.57 Prozent auf 35.09 GBP) und BP (+ 0.50 Prozent auf 5.46 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Allianz (-1.73 Prozent auf 437.40 EUR), Zurich Insurance (-0.90 Prozent auf 596.00 CHF), Rolls-Royce (-0.80 Prozent auf 14.93 GBP), Intesa Sanpaolo (-0.66 Prozent auf 6.75 EUR) und UBS (-0.65 Prozent auf 41.48 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’306’138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch