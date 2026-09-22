Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’961 0.0%  SPI 19’789 0.2%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’601 0.1%  Euro 0.9404 -0.1%  EStoxx50 6’325 0.1%  Gold 4’322 -0.5%  Bitcoin 70’730 -0.3%  Dollar 0.8210 0.0%  Öl 98.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998On113454047Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets: Outperform-Note für adidas-Aktie
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
So viel hätten Anleger an einem Ripple-Investment von vor 10 Jahren verdient
Monero: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt
So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX 50-Kursentwicklung 22.09.2026 09:28:18

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

So bewegt sich der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Intesa Sanpaolo
6.36 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Um 09:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.02 Prozent tiefer bei 5’363.90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.151 Prozent stärker bei 5’373.27 Punkten, nach 5’365.18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’362.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’377.88 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5’489.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’353.11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’595.59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.20 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 1.39 Prozent auf 42.24 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.14 Prozent auf 83.08 CHF), AstraZeneca (+ 0.67 Prozent auf 126.44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.57 Prozent auf 35.09 GBP) und BP (+ 0.50 Prozent auf 5.46 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Allianz (-1.73 Prozent auf 437.40 EUR), Zurich Insurance (-0.90 Prozent auf 596.00 CHF), Rolls-Royce (-0.80 Prozent auf 14.93 GBP), Intesa Sanpaolo (-0.66 Prozent auf 6.75 EUR) und UBS (-0.65 Prozent auf 41.48 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’306’138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 557.314 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4 18.06.2027 160676344
Long 12.4455 19.03.2027 156215633
Long 273.8 16.10.2026 158827711
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.9283 17.12.2027 155830623
Short 821.4 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.269 11.78 158569767
Long 11.7343 6.34 160910433
Long 16.428 3.90 160910160
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.0085 17.02 157036031
Short 9.4414 7.88 157036029
Short 13.922 4.51 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.61 134029532
Long 8 -27.99 152739223
Long 12 -12.94 158569602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
21.09.26 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.94 SSBLXU
Short 14’819.74 13.96 S3PBUU
Short 15’372.26 8.95 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’960.74 22.09.2026 10:51:26
Long 13’359.28 19.38 SWBZHU
Long 13’080.71 13.89 S2B8UU
Long 12’501.31 8.89 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
STOXX 50 5’362.67 -0.05%