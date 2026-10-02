Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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02.10.2026 17:58:12
Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Aufwind
So performte der SLI am Freitag zum Handelsende.
Am Freitag kletterte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0.52 Prozent auf 2’208.68 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 2’197.93 Punkte an der Kurstafel, nach 2’197.27 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’220.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’194.54 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2.16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2’298.13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’299.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2’014.18 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2.68 Prozent zu. 2’352.31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.86 Prozent auf 81.90 CHF), VAT (+ 2.79 Prozent auf 699.40 CHF), Sika (+ 2.60 Prozent auf 183.80 CHF), Julius Bär (+ 1.99 Prozent auf 72.64 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.81 Prozent auf 224.50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Straumann (-1.90 Prozent auf 89.80 CHF), Novartis (-1.46 Prozent auf 116.34 CHF), Lindt (-1.11 Prozent auf 7’540.00 CHF), Roche (-0.95 Prozent auf 345.70 CHF) und Sonova (-0.72 Prozent auf 248.40 CHF).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’419’977 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 297.473 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.51 erwartet. Mit 7.67 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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