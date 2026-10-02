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Kursentwicklung im Fokus 02.10.2026 15:58:14

Pluszeichen in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SLI

Pluszeichen in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SLI

Aktueller Marktbericht zum SLI.

Straumann
89.60 CHF -3.44%
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Um 15:41 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0.82 Prozent auf 2’215.36 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.030 Prozent höher bei 2’197.93 Punkten in den Handel, nach 2’197.27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’194.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’220.50 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1.86 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2’298.13 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 2’299.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2’014.18 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.71 Prozent auf 81.78 CHF), Amrize (+ 2.37 Prozent auf 31.16 CHF), VAT (+ 2.32 Prozent auf 696.20 CHF), Sika (+ 2.26 Prozent auf 183.20 CHF) und Julius Bär (+ 2.25 Prozent auf 72.82 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-1.35 Prozent auf 90.30 CHF), Lindt (-1.25 Prozent auf 7’530.00 CHF), Novartis (-1.07 Prozent auf 116.80 CHF), Roche (-0.54 Prozent auf 347.10 CHF) und Sonova (-0.40 Prozent auf 249.20 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’080’539 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 297.473 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.51 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.1 9.74 152125364
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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