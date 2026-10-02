Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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02.10.2026 15:58:14
Pluszeichen in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SLI
Aktueller Marktbericht zum SLI.
Um 15:41 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0.82 Prozent auf 2’215.36 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.030 Prozent höher bei 2’197.93 Punkten in den Handel, nach 2’197.27 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’194.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’220.50 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 1.86 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2’298.13 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 2’299.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2’014.18 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.71 Prozent auf 81.78 CHF), Amrize (+ 2.37 Prozent auf 31.16 CHF), VAT (+ 2.32 Prozent auf 696.20 CHF), Sika (+ 2.26 Prozent auf 183.20 CHF) und Julius Bär (+ 2.25 Prozent auf 72.82 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-1.35 Prozent auf 90.30 CHF), Lindt (-1.25 Prozent auf 7’530.00 CHF), Novartis (-1.07 Prozent auf 116.80 CHF), Roche (-0.54 Prozent auf 347.10 CHF) und Sonova (-0.40 Prozent auf 249.20 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’080’539 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 297.473 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.51 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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