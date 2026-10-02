Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag in Rot

Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 116,54 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'694 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 116,28 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,50 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1'119'280 Aktien.

Bei 132,68 CHF markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,85 Prozent. Am 29.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,72 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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