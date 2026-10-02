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Index-Performance 02.10.2026 17:58:12

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

SAP
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Am Freitag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0.63 Prozent fester bei 5’294.58 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.250 Prozent auf 5’274.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’261.40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’317.52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’263.15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.28 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 5’409.30 Punkten bewertet. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 5’446.40 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4’735.71 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.81 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.86 Prozent auf 81.90 CHF), Siemens Energy (+ 2.03 Prozent auf 145.42 EUR), Enel (+ 1.98 Prozent auf 8.81 EUR), Airbus SE (+ 1.97 Prozent auf 189.36 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.96 Prozent auf 508.60 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-1.55 Prozent auf 78.72 EUR), SAP SE (-1.51 Prozent auf 183.92 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.49 Prozent auf 6.29 EUR), Novartis (-1.46 Prozent auf 116.34 CHF) und AstraZeneca (-1.35 Prozent auf 118.70 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27’916’458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 615.435 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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