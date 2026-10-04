Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,58 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 85.267,55 US-Dollar wert, nach 84.772,34 US-Dollar am Vortag.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,7 Prozent auf 12,18 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen wird Litecoin bei 71,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (70,26 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,33 Prozent auf 2.696,71 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.687,82 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,06 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 318,26 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 321,66 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,16 Prozent auf 1,504 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,487 US-Dollar.

Nach 555,78 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,35 Prozent auf 548,27 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Cardano um 1,44 Prozent auf 0,2480 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2444 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2174 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2158 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3355 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3358 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,01 Prozent auf 787,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 787,28 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0942 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (119,69 US-Dollar) geht es um 1,67 Prozent auf 121,70 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 11,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,13 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,67 Prozent.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 0,33 Prozent auf 14,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,11 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 3,74 Prozent auf 1,228 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,183 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.