Wann Urlaub buchen - Frühbucherrabatt oder Last Minute?

Als Familie mit Kindern ist man oft an feste Urlaubszeiten gebunden. Das sind dann die Urlaubssaisons, in denen die Reisekosten meist hoch ausfallen. Um zu sparen, buchen viele Familien ihren Urlaub oft Wochen oder Monate früher. Doch wäre eine Buchung per Last Minute nicht auch möglich?

Wie man seinen Urlaub plant, muss jeder für sich entscheiden. Die einen planen auch ohne Kinder schon Wochen voraus, die anderen lassen sich gerne bis zum Schluss Zeit. Beide Buchungsarten sind mit Vergünstigungen verbunden. Je nach Angebot kann die eine Buchungsart günstiger ausfallen als die andere. Dennoch sind beide mit Vor- und Nachteilen verbunden.

Last Minute für spontan Reisende