UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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02.10.2026 15:58:14
Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag
Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Nachmittag.
Am Freitag geht es im SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.57 Prozent auf 13’699.87 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.580 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0.090 Prozent leichter bei 13’610.59 Punkten, nach 13’622.85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’751.67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’578.54 Zählern.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 2.39 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der SMI auf 14’362.97 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, stand der SMI noch bei 14’352.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der SMI mit 12’427.18 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.
Tops und Flops im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.71 Prozent auf 81.78 CHF), Amrize (+ 2.37 Prozent auf 31.16 CHF), Sika (+ 2.26 Prozent auf 183.20 CHF), Zurich Insurance (+ 1.63 Prozent auf 572.80 CHF) und Swiss Re (+ 1.58 Prozent auf 141.20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Novartis (-1.07 Prozent auf 116.80 CHF), Roche (-0.54 Prozent auf 347.10 CHF), Alcon (+ 0.23 Prozent auf 52.98 CHF), Galderma (+ 0.40 Prozent auf 161.45 CHF) und Swiss Life (+ 0.48 Prozent auf 887.80 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2’080’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 297.473 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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