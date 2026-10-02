Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.28 Prozent stärker bei 13’660.92 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.580 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.090 Prozent auf 13’610.59 Punkte an der Kurstafel, nach 13’622.85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13’751.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’578.54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 2.66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’362.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der SMI 14’352.98 Punkte auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 12’427.18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.12 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.86 Prozent auf 81.90 CHF), Sika (+ 2.60 Prozent auf 183.80 CHF), Swiss Re (+ 1.76 Prozent auf 141.45 CHF), Zurich Insurance (+ 1.56 Prozent auf 572.40 CHF) und Geberit (+ 1.36 Prozent auf 538.00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Novartis (-1.46 Prozent auf 116.34 CHF), Roche (-0.95 Prozent auf 345.70 CHF), Galderma (-0.16 Prozent auf 160.55 CHF), Richemont (-0.12 Prozent auf 172.85 CHF) und Alcon (-0.04 Prozent auf 52.84 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’419’977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 297.473 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.67 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch