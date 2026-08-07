Merck Aktie 412799 / DE0006599905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Merck Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 121 auf 151 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erläuterte am Donnerstag, warum er trotz gestiegener Schätzungen an der Seitenlinie bleibt. Der Analyst wartet unter anderem auf höhere Synergien zwischen den Sparten und behält bis dahin einen Konglomeratsabschlag von 15 Prozent bei./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
151.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
145.55 €
|
Abst. Kursziel*:
3.74%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
143.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.41%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
07.08.26
|DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Deutsche Bank AG: Hold-Note für Merck-Aktie (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Jefferies & Company Inc.: Hold für Merck-Aktie (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Merck-Aktie im Plus: Solide Geschäftsentwicklung - Jahresausblick nach oben angepasst (Dow Jones)
|
06.08.26
|Korr: Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele (AWP)
|
06.08.26
|Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele (AWP)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)