SGL Carbon 3.98 CHF 0.99% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 5,00 auf 4,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an und sieht eine sich langsam bessernde Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs. Der Experte ist allerdings etwas konservativer hinsichtlich der langfristigen Margen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.