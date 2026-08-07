SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
3.98CHF
0.04CHF
0.99 %
07.08.2026
BRXC
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07.08.2026 13:52:30
SGL Carbon SE Hold
SGL Carbon
3.98 CHF 0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 5,00 auf 4,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an und sieht eine sich langsam bessernde Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs. Der Experte ist allerdings etwas konservativer hinsichtlich der langfristigen Margen./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.25 €
|
Abst. Kursziel*:
12.94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.07%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse