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07.08.2026 12:40:27

Allianz Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Unterm Strich hätten die Münchner die Markterwartungen verfehlt, schrieb Philip Kett am Freitag nach den Quartalszahlen. Dies liege allerdings alleine an nicht-operativen Kosten. Insgesamt gebe es in dem Bericht eine Menge zu loben./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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