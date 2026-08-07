Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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07.08.2026
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07.08.2026 12:39:51
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die positive Überraschung im operativen Geschäft des zweiten Quartals zeuge von der breiten Ausrichtung der Münchner, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
440.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
440.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.02%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
435.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.96%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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