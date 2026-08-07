So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein

Im abgelaufenen Monat haben 25 Experten ihre Analyse der Amazon-Aktie abgegeben.

24 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 325,28 USD, was einem erwarteten Anstieg von 53,70 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 271,58 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 318,00 USD 17,09 31.07.2026 DZ BANK - - 31.07.2026 RBC Capital Markets 330,00 USD 21,51 31.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 365,00 USD 34,40 31.07.2026 Jefferies & Company Inc. 330,00 USD 21,51 31.07.2026 UBS AG 305,00 USD 12,31 28.07.2026 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 17,83 21.07.2026 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 17,83 14.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 335,00 USD 23,35 08.07.2026

Redaktion finanzen.ch