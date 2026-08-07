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Einstufungen 07.08.2026 14:16:00

So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein

So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein

Was Amazon-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Amazon
221.15 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 25 Experten ihre Analyse der Amazon-Aktie abgegeben.

24 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 325,28 USD, was einem erwarteten Anstieg von 53,70 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 271,58 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG318,00 USD17,0931.07.2026
DZ BANK--31.07.2026
RBC Capital Markets330,00 USD21,5131.07.2026
JP Morgan Chase & Co.365,00 USD34,4031.07.2026
Jefferies & Company Inc.330,00 USD21,5131.07.2026
UBS AG305,00 USD12,3128.07.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD17,8321.07.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD17,8314.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.335,00 USD23,3508.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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Long 7.308 11.12 159380466
Long 12.383 5.31 159380463
Long 18.5745 2.47 159436589
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9479 12.75 155881991
Short 11.7313 4.64 158726101
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.09 48959732
Long 10 -31.42 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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