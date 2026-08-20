Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Piral Dadhania aktualisierte die Bewertung des Lifestyle-Konzerns für das laufende Jahr. Er berücksichtigte dafür Finanzkennziffern und aktuelle Wechselkurse. Daraus resultierten nur geringfügige Änderungen der Schätzungen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 45.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 40.25
|
Abst. Kursziel*:
11.80%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 40.32
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.61%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones leichter (finanzen.ch)
|
16:00
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32.15
|-1.69%
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|17:33
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|16:07
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DZ BANK
United Internet Kaufen
|14:43
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Walmart Buy
|14:42
|
RBC Capital Markets
Walmart Outperform
|13:49
|
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|12:50
|
Jefferies & Company Inc.
BioNTech Buy
|12:40
|
Jefferies & Company Inc.
ArcelorMittal Buy