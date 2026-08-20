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Nike Aktie 957150 / US6541061031

32.15
CHF
-0.55
CHF
-1.69 %
18:00:02
BRXC
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20.08.2026 17:33:28

Nike Sector Perform

Nike
32.15 CHF -1.69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Piral Dadhania aktualisierte die Bewertung des Lifestyle-Konzerns für das laufende Jahr. Er berücksichtigte dafür Finanzkennziffern und aktuelle Wechselkurse. Daraus resultierten nur geringfügige Änderungen der Schätzungen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 45.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 40.25 		Abst. Kursziel*:
11.80%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 40.32 		Abst. Kursziel aktuell:
11.61%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Nike Inc. 32.15 -1.69% Nike Inc.