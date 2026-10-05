HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Er betrachte den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns, schrieb Ben Brown in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Debatte um das Wachstumsprofil von Hensoldt nehme aktuell eine positive Wendung. So übertreffe das Unternehmen bereits jetzt die in der Prognose für 2026 implizierten Werte, und der mittelfristige Ausblick erscheine tragfähiger als bei den Wettbewerbern. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags im November und mehrerer potenzieller Impulse durch neue Aufträge sei das Aufwärtspotenzial der Papiere nun reizvoll./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.78 €
|
Abst. Kursziel*:
22.84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
84.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.47%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Montagvormittag positiv (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|18:14
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|18:14
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|18:14
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|74.76
|3.92%
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|18:43
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GEA Neutral
|18:14
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Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Buy
|17:08
|
Deutsche Bank AG
Tesla Buy
|16:13
|
JP Morgan Chase & Co.
AIR France-KLM Overweight
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy