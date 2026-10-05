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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

74.76
CHF
2.82
CHF
3.92 %
17:30:00
SWX
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05.10.2026 18:14:52

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
76.60 CHF 4.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Er betrachte den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns, schrieb Ben Brown in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Debatte um das Wachstumsprofil von Hensoldt nehme aktuell eine positive Wendung. So übertreffe das Unternehmen bereits jetzt die in der Prognose für 2026 implizierten Werte, und der mittelfristige Ausblick erscheine tragfähiger als bei den Wettbewerbern. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags im November und mehrerer potenzieller Impulse durch neue Aufträge sei das Aufwärtspotenzial der Papiere nun reizvoll./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.78 € 		Abst. Kursziel*:
22.84%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
84.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.47%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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HENSOLDT 74.76 3.92% HENSOLDT