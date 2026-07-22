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Nike Aktie 957150 / US6541061031

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22.07.2026 14:53:22

Nike Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der US-Sportartikelhersteller nach Angaben der zwei wichtigsten Vertriebspartner in China, TopSports und Pou Sheng, die Online-Liefermengen an diese aktiv reduziert. Zudem wolle Nike von Januar 2027 an den Online-Verkauf über von Vertriebspartnern betriebene Shops einstellen. Sherman schrieb dazu, dass dieser Schritt Teil der Bemühungen von Nike sei, den Online-Vertrieb in China von qualitativ minderwertigen Verkaufsaktivitäten zu bereinigen./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 72.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 42.96 		Abst. Kursziel*:
67.60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 41.74 		Abst. Kursziel aktuell:
72.50%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
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