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13.04.2026 12:58:35

Nike Hold

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nike von 90 auf 48 US-Dollar nahezu halbiert und die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Für die Sportartikelhersteller sei es aktuell ein hartes Spiel, schrieb Akshay Gupta laut einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf das Wirtschafts- und Branchenumfeld, US-Zölle Währungsbewegungen und sonstigen Kostendruck. Aber nicht alle seien Verlierer. So sieht Gupta On Holding, Amer Sports und Adidas als Profiteure der Nike-Probleme. Bei Nike selbst dürfte sich der Turnaround verzögern./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
HSBC 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Akshay Gupta 		KGV*:
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