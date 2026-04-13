Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Hold
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nike von 90 auf 48 US-Dollar nahezu halbiert und die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Für die Sportartikelhersteller sei es aktuell ein hartes Spiel, schrieb Akshay Gupta laut einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf das Wirtschafts- und Branchenumfeld, US-Zölle Währungsbewegungen und sonstigen Kostendruck. Aber nicht alle seien Verlierer. So sieht Gupta On Holding, Amer Sports und Adidas als Profiteure der Nike-Probleme. Bei Nike selbst dürfte sich der Turnaround verzögern./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
HSBC
|
Kursziel:
$ 48.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 42.62
|
Abst. Kursziel*:
12.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 42.63
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.61%
|
Analyst Name::
Akshay Gupta
|
KGV*:
-
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