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Index im Blick 02.10.2026 20:03:24

Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags

Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags

Der S&P 500 verzeichnet am Freitagnachmittag Kursanstiege.

Hewlett Packard Enterprise
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Am Freitag klettert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.71 Prozent auf 7’721.00 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63.550 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.904 Prozent stärker bei 7’735.75 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’666.45 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7’754.67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’700.51 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.009 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 7’666.60 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 7’483.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’715.35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.58 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 8.14 Prozent auf 69.84 USD), Teradyne (+ 7.80 Prozent auf 448.22 USD), NetApp (+ 7.57 Prozent auf 231.32 USD), Tesla (+ 5.39 Prozent auf 373.20 USD) und EchoStar A (+ 5.32 Prozent auf 92.95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Seagate Technology (-12.04 Prozent auf 831.76 USD), Western Digital (-11.25 Prozent auf 410.51 USD), Accenture (-5.98 Prozent auf 199.61 USD), Nike (-4.78 Prozent auf 33.47 USD) und Robert Half (-4.31 Prozent auf 36.16 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 19’524’415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.889 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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