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Kursentwicklung 02.10.2026 18:00:37

Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester

Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester

Der S&P 500 zeigt heute eine positive Tendenz.

Microchip Technology
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Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.69 Prozent stärker bei 7’719.60 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 63.550 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.904 Prozent auf 7’735.75 Punkte an der Kurstafel, nach 7’666.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’754.67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’700.51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 0.027 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Stand von 7’666.60 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 7’483.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’715.35 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.56 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Teradyne (+ 7.67 Prozent auf 447.67 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.11 Prozent auf 69.17 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.80) Prozent auf 1’453.55 USD), NetApp (+ 6.48 Prozent auf 228.99 USD) und Microchip Technology (+ 5.96 Prozent auf 83.18 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Seagate Technology (-14.20 Prozent auf 811.30 USD), Western Digital (-13.84 Prozent auf 398.52 USD), Nike (-5.82 Prozent auf 33.11 USD), AppLovin (-4.10 Prozent auf 269.78 USD) und Accenture (-3.95 Prozent auf 203.91 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15’993’620 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.889 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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