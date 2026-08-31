Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Boss liegt mit seiner Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 klar unter dem Marktkonsens, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Dabei seien die Risiken durch Schwäche im Sneaker-Geschäft für das im Juni gestartete erste Geschäftsquartal noch gar nicht berücksichtigt./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 40.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 39.60
|
Abst. Kursziel*:
1.01%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 39.59
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.04%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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28.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
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28.08.26
|Handel in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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28.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
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27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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|25.08.26
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|20.08.26
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
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|03.07.26
|Nike Hold
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